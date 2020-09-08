作家專欄
關銘潔

自由談

把垃圾帶走 / 關銘潔

【明報文章】漫步山林步道，徜徉離島海灘，享受大自然時，可曾想起：胃部充塞廢棄物致死的海豚、誤將人類瓶罐作居所的寄居蟹、草叢中和溪壑邊垃圾堆積等新聞畫面？

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