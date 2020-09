【明報文章】種種原因,直至剛過去的8月31日,我才有機會好好地把彭麗君教授的《民現:在後佔領時代思考城市民主》(The Appearing Demos: Hong Kong During and After the Umbrella Movement 李祖喬中譯)完整讀一遍,我沒想過讀一本學術專著(monograph)會如此讓我感動,我也沒有想過是不是8.31的關係——畢竟,世上不止一個8.31,它可以是暑假的最後一天,可以是台灣五人樂隊;2019有8.31,2014也有一個8.31,而且兩個8.31千絲萬縷。總之,如果我們有心理準備不把世事囿於一天、一個日期、一個符號,而接受一個更是綿延跌宕,遺蹟斑駁的歷史考古現場,那麼我們就有能力面對「民現」與「後佔領」。