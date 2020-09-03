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2020年9月3日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：「割讓」桂山島？ / 文．余衡方／編輯．關曉陽
世紀．玻璃大叔：孩子的歷史課（一） / 文．鄧正健
網上教得樂 ／文．顏燕雯 / 文．顏燕雯
乜議員 / 尊子
當政權下沒有花 / 屈曉彤
畝產萬斤 / 吳志森
保育成長心態（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
洗腦緊要過洗手 / 梁家傑
教師的心聲 / 趙志成
「文老」書店夢 / 馬家輝
邊有咁着數 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
欺凌vs.批評 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
海上的人 / 韓麗珠
《山》的讚歌 / 陳增濤
假日遠足有感 / 陳耀華
海上的人 / 韓麗珠
【明報文章】他們仍在海上。
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