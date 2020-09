【明報文章】疫情之下,我參加了港大法律學院舉辦的網絡論壇,主題為「學術自由:新國家安全法的潛在衝擊」(Academic Freedom in Hong Kong: the Potential Impact of the New National Security Law),其中夏威夷大學馬諾阿分校法律學院教授Carole Petersen的意見尤其值得留意,究竟香港的學術自由面臨什麼問題,她提出了什麼建議應對新時期的新環境,先由十多年前的研究說起。