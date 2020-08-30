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2020年8月30日星期日
文、圖．陳子善
世紀
世紀．周日短篇：外賣仔 / 文．俞若玫／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：陸游的遺言 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：曾虛白的《德妹》 / 文、圖．陳子善
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漢奸卧底反間計 / 石琪
一個優秀的「編劇殺手」 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
管理憤怒 / 鄭志文
香港的終章 / 鄭美姿
世紀．識小錄：曾虛白的《德妹》 / 文、圖．陳子善
【明報文章】以前介紹過現代作家曾虛白唯一的長篇《三稜》，日前得到他的第一本短篇小說集《德妹》，不妨再來一說。
相關字詞﹕
現代文學
現代文學史
上海
新文學
小說
真美善書店
曾虛白
陳子善
識小錄
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