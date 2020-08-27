《隨風飄揚》繼續飄揚 / 陳增濤

【明報文章】朋友雅克基層出身，退休後從勃艮第來到陽光普照的普羅旺斯定居。他彈得一手好結他，是本民謠的活字典，隨時能彈唱一二百首歌曲。最近被疫情禁足令困得有點發慌，一等到餐館重新開門，就向附近一個村落唯一一家餐館老闆自告奮勇，免費在晚飯時表演他的技藝。殊不知他在家的小鎮宣傳後，竟然有七八十個顧客訂枱。他彈唱落力大獲好評，還收了差不多二百歐元的打賞。見他興致勃勃，我也參加他想組織的民謠小樂隊。我唱karaoke已經是多年前在國內工作時的往事，之後除了偶然聽古典音樂和歌劇外，一早就和流行歌曲失去了聯絡。炎熱的夏日午飯後在小鎮一個民間組織花園的葡萄樹下，雅克手中正拿着結他，心血來潮叫他彈結他伴奏，我們唱起了Blowin' in the Wind來。這首六十年前反越戰的歌，曾經風靡了全世界。它的填詞人美國民謠歌手Bob Dylan主要也是因為這首歌的歌詞，意外地在二○一六年獲得了諾貝爾文學獎。其實這首歌的曲子非常簡單，用結他伴奏也只用上三個和弦。但它短短的簡潔歌詞卻打動了人心：「一個人必須有多少隻耳朵，才能夠聽到別人的哭聲？有些人要生活多少年，才容許他得到自由？我的朋友，答案在隨着風飄揚。」