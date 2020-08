【明報文章】早前,英國心理學會製作「手部衛生」指引:Behavioural science and disease prevention psychological guidance: Encouraging hand hygiene in the community,教導大家如何培養潔手習慣,將潔手變成有效的行為模式,從而減低新型冠狀病毒病感染,長期控制疫情。