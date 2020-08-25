作家專欄
張升風

自由談

舊時氣味 / 張升風

【明報文章】抗疫期間，在家工作，長期大開空調，又缺乏陽光和運動，竟使氣血凝滯，身上長出濕疹。有說「天上太陽，地上艾草」，中醫朋友建議做一下艾灸，替身體驅除濕毒，注入陽氣。

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