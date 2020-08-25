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2020年8月25日星期二
陳耀華
千年檔案
世紀．二元對坐：象在疫症蔓延時 / 文．馬智恆／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：搬屋記 / 文．黃念欣
新刊物的誕生 ／文．雨文 / 文．雨文
乜議員 / 尊子
人地相連 / 陳喜艾
謝主隆恩 / 吳志森
不去會死 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
舊時氣味 / 張升風
不要自欺欺人！ / 李柱銘
歷史上的身分認同 / 陳漢森
陳木勝 / 馬家輝
我我我我…… / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
潔手習慣的理論 / 鄭志文
用完即棄 / 區家麟
死亡的放下與同在 / 陳耀華
死亡的放下與同在 / 陳耀華
【明報文章】「放下」與「同在」是兩套取向不同的悼念觀念。
相關字詞﹕
臨終
浪漫主義
疏離
社區
悼念
同在
放下
死亡
千年檔案
陳耀華
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