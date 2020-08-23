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2020年8月23日星期日
張文光
三言堂
世紀．周日短篇：無法被註銷的書 / 文．冰點／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：藏書家 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：邵洵美寫常玉 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
不可重來的情懷 / 塵翎
看見 / 張文光
MOOC衝擊大學教育 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
法院人頭湧湧之謎 / 梁嘉善
勤不補拙 / 韓孝述
張愛玲的舊體詩 / 馬家輝
要不要勇武港獨 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
打風 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
滅鼠 / 鄭志文
你洗過碗未？ / 鄭美姿
談《雙虎屠龍》（三） / 陳力行
看見 / 張文光
【明報文章】龍應台辭去文化部長，遠離台北，住在屏東大武山下，陪伴失智母親，尋回安靜的書桌。
相關字詞﹕
生命
台灣
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治癒
謙卑
曹雪芹
小說
大武山下
龍應台
張文光
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打風 / 陶囍
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