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2020年8月22日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：粵語歌填詞 不是只講feel / 文．黃志華／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：文學也有味道：「作家餐桌」和「作家零食」 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：中年危機的解藥 / 文．陳煩
乜議員 / 尊子
華為與唉瘋 / 簡冬娜
新仇舊恨返晒嚟 / 吳志森
唔識讚自己（下） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
「九龍大飯店」與「香港殯儀館」 / 譚允芝
對意義的追求 / 湯才偉
鴛鴦二字太魂銷 / 馬家輝
美資文宣大陣地 / 石琪
保持純真 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
健康帶變形記 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
姓鄭的人厲害了 / 鄭美姿
死者不再是天堂孤獨的靈魂 / 陳耀華
對意義的追求 / 湯才偉
【明報文章】人總愛說「意義」兩字。無論對生命、工作，以至學習，人總認為必須從中找出意義，才算值得，才能持續推動前進。
相關字詞﹕
思想
孝順
實踐
心靈
道德
價值
教育心語
學習
意義
湯才偉
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