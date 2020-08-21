李清照也被翻紅浪 / 陳增濤

【明報文章】無意中用了「被翻紅浪」調侃這位具存在主義色彩的法國女作家Simone de Beauvoir的放蕩不羈，原來典出自宋代才女詞人李清照《鳳凰臺上憶吹簫》裏的「香冷金猊，被翻紅浪，起來人未梳頭」。其實這裏的「被翻紅浪」也是借用了比她早一百年也是北宋自嘲為「奉旨填詞」的柳永《蝶戀花》裏的「鴛鴦繡被翻紅浪」。李清照像柳永一樣，出身書香世家，也身處繁華的京城開封。但她當然不可能像柳永，即上青樓左擁右抱又上酒肆淺斟低唱。但作為女人她也算是京城精英社會的「沙龍」名人。不同命運的是柳永被士大夫視為詞句艷麗風格卑俗，因而際遇受到排擠，而李清照作為女人，寫同樣的「被翻紅浪」，說白了就是做了一夜的愛，累得頭髮狼藉也不想梳頭，卻備受讚賞。被子不一定是紅色，但紅色卻是做愛時情慾的象徵。不像柳永寫的那樣直搗黃龍的激情，李清照的詞句總讓人有點點距離的美感。被認為是中國有史以來的第一才女，「被翻紅浪」被強詞地解釋為早上起來沒有整理被子，簡直是侮辱了女人的柔情，硬生生地把女人說成了比水還平淡的沒有欲望的物種。據說這位在詞句上楚楚可憐的李清照是個賭性十足的女人，人與詞完全是兩個不同的世界。