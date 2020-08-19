作家專欄
文、圖．林亦非／編輯．林凱敏

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世紀．星期三專題：拍攝戰爭場面很容易，困難是…… / 文、圖．林亦非／編輯．林凱敏

【明報文章】第一次看見Nicole Tung的名字，是在《時代雜誌》一張敘利亞跨版照片旁的署名。我好奇，這個看似香港名字的攝影師，為什麼會走到炮火中的敘利亞？

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