作家專欄
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自由談

不多是一種病 / 扁豆

【明報文章】近日香港正在經歷新一輪的肺炎疫情，政府還突然禁止市民於餐廳堂食。「可以的話，只好多在家做飯吧。」朋友這樣告訴我。幸好，不久以後政府便收回了禁令。

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