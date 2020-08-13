伙記，來盅壽眉！ / 陳增濤

【明報文章】雖然法國一早解除了禁足令，巴黎和香港之間仍然維持班機往返，但考慮到十四天強迫性的隔離，就是不怕在飛機上有更高概率染上COVID-19， 也會老老實實地等疫情是否會改善。就這樣，六個月轉瞬即逝。最近似乎疫情又有重燃的苗頭，現在看來生活正常化遙遙不可及。光陰在悄悄地溜走，而家裏的茶葉雖然一兩年也喝不完，最後的一泡壽眉卻已經是兩個星期前的事了。特別想念的，是去一趟上環的蓮香居飲茶，叫一盅壽眉。想不起來是誰說的，蓮香茶室因為新冠疫情而經營困難「執笠」。香港的舊式茶樓，在時代的潮流中一早就走上被淘汰的命運，中環的蓮香樓可以說是少有僅存的傳統茶樓。十一年前其家族中人在上環開了稍為舒適的蓮香居，成為我和朋友飲茶吹水的地方。它裝修簡陋，只有牆上掛匾一二，但見到「君子德馨」，覺得有無比的親切。誰都會說，「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈」，接着的是「斯是陋室，惟吾德馨」，《論語．子罕》裏的子曰：「君子居之，何陋之有？」蓮香居的蓮，「花之君子者也」，作為炎黃子孫，不理你是否喜歡儒家仁義道德的迂腐，與現代生活的急促步伐格格不入，到底是一生下來就生活在裏面的生態環境呀！