作家專欄
文．戴淙

編輯室手記

政治市 ／文．戴淙 / 文．戴淙

【明報文章】現在的香港股市，近乎可以用3個字來形容，就是「政治市」。踏入今年5、6月之後，香港捲入政治漩渦，足以震撼股市的消息接踵而至，這個時候，緊貼新聞發展的網上即時新聞顯得特別重要。

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