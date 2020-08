【明報文章】近日網上熱傳一則有關現今年輕人擇偶考慮的趣聞,討論來自不同家庭背景的伴侶之相處預想。其中提到,生長於家境普通和家境富裕的人價值觀會大相逕庭。以家境富裕者為例,一般跟這類型的伴侶交往比較辛苦,因為他們對物質、生活品質等要求較高,未必能輕易滿足。我閱讀後發現,正所謂「plus ça change, plus c'est la même chose」(翻譯為英語即「the more it changes, the more it is the same thing」),原來現今年輕一代也如五十年前的年輕人般,擇偶時有諸多考慮。