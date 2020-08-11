作家專欄
何鉛

自由談

誰能使本地音樂百花齊放？ / 何鉛

【明報文章】疫症影響下，現場音樂演出煞停，對上一次欣賞的演出已是二月舉行的本地獨立音樂場地This Town Needs（TTN）告別音樂會了，而TTN正因疫症「冚埋嚟」而結業。

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