作家專欄
郭遠欽

自由談

以德服人與體制問題 / 郭遠欽

【明報文章】早前上海社科院長張道根撰文，就疫情下的世界形勢和中國發展，指出中國要「盡可能減少國際對抗衝突……要更好地維護和平安寧，擱置分歧，以德服人……關鍵是體制問題」。

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