作家專欄
文．冰點／編輯．鄒靈璞

世紀

世紀．周日短篇：離開，就注定無法回來 / 文．冰點／編輯．鄒靈璞

【明報文章】黑夜慢慢吸走圖書館的陽光，另一邊廂，保安梅姨也關上走廊的燈，玻璃門邊的光線眨眼逃離，書櫃書堆書箱之間，只剩下我忙碌着將書拆箱排列上架，暑期中的黃昏校園，是全年中最柔和安寧的時刻。

上 / 下一篇新聞