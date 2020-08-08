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2020年8月8日星期六
譚允芝
法政隨筆
世紀．六合文藝：跨界實驗：藝術進行中 / 文．林喜兒／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：從李登輝愛讀書說起 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：骨灰上，一座塌城 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
出家 入世 / 簡冬娜
深懷故國 / 張文光
抗疫關鍵，在全民檢測 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
抄襲與創作的迷思 / 譚允芝
台上一分鐘，台下十年功 / 湯才偉
還是早些睡覺吧 / 馬家輝
講大話．有志氣 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
事實 / 關麗珊
天王嫂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
口罩跑步精神療法 / 鄭美姿
浪蕩十指間 / 陳力行
抄襲與創作的迷思 / 譚允芝
【明報文章】上期提到創作靈感往往源自已存在的事物，加上創作者的想像力和表達技巧而做出嶄新的作品。
相關字詞﹕
原創
盜用
版權
二次創作
靈感
創作
抄襲
法政隨筆
譚允芝
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深懷故國 / 張文光
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還是早些睡覺吧 / 馬家輝
講大話．有志氣 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
事實 / 關麗珊
天王嫂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
口罩跑步精神療法 / 鄭美姿
浪蕩十指間 / 陳力行
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