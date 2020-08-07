再見蛇王二！ / 陳增濤

【明報文章】總是聽香港朋友說吃在香港，自己從來沒有這樣的感覺。最近因為新冠疫情而從香港提早回巴黎的妹妹，為了特別付了昂貴的機票而心中不快，也埋怨起在香港吃得不好。其實在香港生活是非常幸福的，每個區都有它的街市，只不過產品雖然豐富，香港朋友卻從來沒有覺得質量一般選擇單一。是否要跑到city'super去買舶來貨呢？除了價格昂貴之外，主要還是比較適合做西餐或者fusion，非一般老百姓能承受得起。上街吃飯當然方便，便宜但也有吃不上好東西之嘆。這二三十年大陸城市面貌煥然一新，各種傳統菜系餐館更是百花齊放，以粵菜為主的香港飲食文化更顯得有些單調。許多時候到哪家餐館吃飯喝什麼酒，那就非得是昂貴的餐廳不可，不是穿牛仔褲一件T恤就可以進去的。出街蹓躂想祭五臟廟，很多時候就不自覺地坐幾個站的叮叮上波斯富街的蛇王二，在這家四十多年來以菊花五蛇羹做招牌菜的燒味店，為的是吃它的膶腸飯，似乎香港的臘味店沒有另一家更討我歡心。我總是避開午飯時間，免得在銅鑼灣這寸金尺土的地方等位子。在香港黑壓壓的人海中，容易感到像浮萍一樣的在漂，走多幾步路找到自己喜歡的膶腸，雖然依然擠在狹窄位子中，坐下來心就有一種安靜的親切感。