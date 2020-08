【明報文章】夏蕙蘭跟導演Mitchell Leisen有兩次合作,1941年的《莫負春宵》(Hold Back the Dawn)和1946年的《風流種子》(To Each His Own)。光看片名,以為夏蕙蘭會像芭芭拉史丹域般,演個風情萬種的蛇蠍美人,那便大錯特錯。《莫》片中的她,是對甜言蜜語毫無抵抗力的教師Emmy。其對手則是哄騙她閃電結婚,藉此入籍美國的情場老千Georges Iscovescu(查理士杯亞飾)。表面看來,Emmy天真爛漫兼入世未深,卻極盡弔詭地,讓老練狡猾的Georges「栽」在Emmy的良善本心之中。誠如林奕華在《明周》寫及,夏蕙蘭這中文譯名,與她演繹過的角色相當匹配。正正本着「蕙質蘭心」(意謂女子有着芳潔的心地、高雅的品德)的含意,我們大抵跟Georges一樣,不忍心蹧蹋Emmy/夏蕙蘭所展現的一份善良與純潔,甚至為她那份對真摯愛情的憧憬而動容。