【明報文章】兩周前深水埗大南街藝文空間合舍創辦人撰文評議「Sham Shui Po is the new Brooklyn」,反思包括自身在內的進駐戶有否令社區步向「broken」,甚而背負士紳化共犯的罪名。城市土地緊張,一窩蜂刺激市場租金的波動,直接影響區內店舖更替以至社區面貌,求問於兩位專研城市規劃的學者,他們縱對士紳化各有見解,均認為罪名切勿輕易加諸,同時談及改變街道的可能。