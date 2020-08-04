記禁止餐飲堂食的一天 / 陳耀華

【明報文章】政府上周頒布禁止餐飲堂食，記者即時發問：打工仔怎麼辦？大熱天時，烈日當空，難以下嚥，何處容身？措施推行當天，一早起來，電台節目議論紛紛，《千禧年代》首位講者是工會代表，詰問建造業工人的午飯如何安排？地盤休息室空間有限，一起進食更易感染。接着是清潔工人代表，同樣提出：午膳何去何從？然後是判頭來電，報稱有個較大地盤，三百個工人作業，僱主特闢一角，架設風扇，分批進食，至於旗下細小地盤，根本無處容身吃飯。室內裝修師傅也吐苦水，封閉樓宇之內塵土飛揚，張口呼吸也感困難，「今天午飯必定打仗，外賣大排長龍，買得嚟又夠鐘開工」。果然不幸言中，午飯時分，遍地開餐：「處處可以進食，唯獨售賣食物的地方不得進食！」有些在店舖門外站立，更不少人席地而坐，有些在公園各據一方，本來可到食店消消暑氣，現在卻先來暴曬，再來大雨，狼狽不堪。致電訴苦的還有蘇先生，也是地盤工人，憂心忡忡，他有三個孩子，其一確診感染新型冠狀病毒肺炎，醫院仍未接收，只可留家養病，其餘兩人失業在家，自覺年紀不至太大，雖然已經六十多歲，仍可繼續工作，然而一家五口困於一屋，一旦感染，便會手停口停，陷入困境。此刻疫症橫行，百業蕭條，基層眾生，更待社會關顧。