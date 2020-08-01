無人拒諸門外 / 陳耀華

【明報文章】之所以重提船民問題，緣於許鞍華獲獎之後，重溫其舊作《胡越的故事》及《投奔怒海》，讓我想起2018年在香港大學舉行的講座，座無虛席，濟濟一堂，講題為「無人拒諸門外：香港如何處理越南船民危機（1975-2000）」，不少出席者為當年來港船民，他們有些移居海外，有些留港生活，已經安家立業，不少為成功人士，幾乎聲淚俱下地感謝香港的協助，讓他們重獲新生。除了聯合國難民署及基督教勵行會的代表之外，主持人黎慶寧也分享了個人感受，他是保安局前局長，當年臨急受命，要求24小時之內向保安科報到，責成處理船民問題。那刻正值難民潮的高峰期，數以萬計的船民湧入這片彈丸之地，平均每日有1千人接踵而至，要在極短的時間內讓他們安頓下來，最低限度即時「有瓦遮頭、有飯充飢、有病可醫」，對人口稠密的香港來說，絕對是極大的挑戰，再加上民意逆轉，由同情轉為不滿，封港之聲此起彼落，然而黎慶寧的宗教信仰不容有人葬身大海而坐視不顧，現實上也不可能將他們推回大海，釀成另一場人道災難，於是由始至終堅持無人拒諸門外的原則，逐步解決纏繞25年多達20萬名船民的棘手問題，履行世界公民的責任，成就「香港歷來最龐大的國際人道救援行動」，為香港留下一筆國際善行的紀錄。