【明報文章】編按:大衛博維爾(David Bordwell)是研究電影理論的學者,他於2000年曾出版Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment,講述香港電影史。此書中譯本《香港電影王國——娛樂的藝術》的增訂版即將推出,本版現摘錄增訂版的後記以饗讀者。