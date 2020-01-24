世紀．共生記：COVID與BANKSY / 文．余麗文

【明報文章】身分神秘的英國graffiti artist Banksy最近又有新作，在疫情仍然非常嚴峻的英國，以一貫「語驚四座」的方式提供想像的空間及討論話題。最早一輯令人發出會心微笑：作品中有9隻老鼠把浴室變成遊樂場，與不能外出的英國人開玩笑，浴室物品成為玩物，有老鼠亂踏在牙膏上，把廁紙當作滾輪，又把掛鏡撞到東倒西歪，還有在計算日子。在封閉的日子，受苦的不單是平民也有動物。一眾老鼠以日常物品作為遊玩對象，雖未達至Jane Bennett提出物品作為re-enchantment的可能，卻在在解放了物品的功用性，最平常不過的浴室也可以是讓人苦中作樂的樂園。Banksy在發布相片時加上了「太太最痛恨我在家工作的日子」（My wife hates it when I work from home），可能更適合投射於香港這個彈丸之地。一方面，在家工作是為避免於公共交通工具及公眾地方的聚集，以減低感染風險；另一方面，香港居住環境狹窄，造就了另類的家庭辛酸，在擠擁的空間中孕育困窘與憂慮。不少人於每天與家中小B長達12小時的困獸搏鬥以後，重新認識如此懷念辦公室清靜的自己。