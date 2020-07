世紀．共生記：COVID與BANKSY / 文．余麗文

【明報文章】身分神秘的英國graffiti artist Banksy最近又有新作,在疫情仍然非常嚴峻的英國,以一貫「語驚四座」的方式提供想像的空間及討論話題。最早一輯令人發出會心微笑:作品中有9隻老鼠把浴室變成遊樂場,與不能外出的英國人開玩笑,浴室物品成為玩物,有老鼠亂踏在牙膏上,把廁紙當作滾輪,又把掛鏡撞到東倒西歪,還有在計算日子。在封閉的日子,受苦的不單是平民也有動物。一眾老鼠以日常物品作為遊玩對象,雖未達至Jane Bennett提出物品作為re-enchantment的可能,卻在在解放了物品的功用性,最平常不過的浴室也可以是讓人苦中作樂的樂園。Banksy在發布相片時加上了「太太最痛恨我在家工作的日子」(My wife hates it when I work from home),可能更適合投射於香港這個彈丸之地。一方面,在家工作是為避免於公共交通工具及公眾地方的聚集,以減低感染風險;另一方面,香港居住環境狹窄,造就了另類的家庭辛酸,在擠擁的空間中孕育困窘與憂慮。不少人於每天與家中小B長達12小時的困獸搏鬥以後,重新認識如此懷念辦公室清靜的自己。