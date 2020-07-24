普羅旺斯尋蹤 / 陳增濤

【明報文章】在香港上市的護理產品連鎖店歐舒丹（L'Occitane en Provence）是罕見的法國普羅旺斯公司。不過歐舒丹的法語名字真的有點怪，直接翻譯是「在普羅旺斯的歐舒丹女人」。羅訥河源自瑞士的阿爾卑斯山脈，最終經卡瑪沼澤流入地中海，把法國地中海沿岸分為東海岸的普羅旺斯和西海岸一直到西班牙邊境地區的叫歐舒丹。看到沼澤上自由奔跑的白馬和成群結隊的公牛，不難想像充滿誘惑野性的歐舒丹女人。向東越過卡瑪沼澤，歐舒丹女人就到了普羅旺斯。中世紀普羅旺斯是個諸侯伯國，首都在今天的Aix-en-Provence小城，直譯是「泉水在普羅旺斯」，在十五世紀才收歸入法蘭西王朝的疆土。一九零四年獲得諾貝爾文學獎的Frédéric Mistral就是用普羅旺斯語寫作的詩人，但世事如煙，普羅旺斯語在二十世紀戰爭中生存下來了，但戰後的經濟發展和電視機的普及卻迅速地把普羅旺斯語丟進了時代洪流中冲得不見蹤影。但似乎普羅旺斯有頑強的生命力，五十年代碧姬芭鐸在電影《上帝創造女人》的性感征服了全世界，蔚藍海岸也因此廣為人知。相信普羅旺斯有一種神奇的魅力，歐舒丹的女人也要越過水道到普羅旺斯，讓香港人也發現她的嫵媚。