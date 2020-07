【明報文章】英國偉大戲劇作家莎士比亞的名著《王子復仇記》,哈姆雷特發現自己父親被叔叔殺害,女友奧菲莉亞被她父親脅迫要退回所有情書,萬念俱灰之際,念出傳誦萬世的經典台詞:To be, or not to be, that is the question,到底選擇繼續生存還是尋死,到底一切應該怎樣做。