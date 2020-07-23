他們愛得有多深 / 陳耀華

【明報文章】他們很愛香港，愛得很深，一事一物，皆有牽繫。最近一次，友人喪親，年青外孫在喪禮上回溯往事，難忘婆婆細心照顧，最懷念的光景，原來是麥當勞快餐店，兩婆孫經常光顧，嘻笑流連，樂也融融，可惜滄海桑田，快餐店遷離舊居，美好回憶無處依附，悵然若失。也是不久之前，也是年輕朋友，分享隔代情誼，緬懷昔日渡輪碼頭的共聚時刻，爺爺拖着孫兒的小手，或蹓躂、或垂釣、或耍樂，盈盈在目，永誌不忘，奈何舊區重建，一切思念只可憑空追憶。印象最深刻倒是港島地鐵支線落成之時，年輕大學生導遊西區，沿途如數家珍，經過的每間小店，幾乎都能夠說出個前世今生，這家茶樓早上五時啟市已有街坊排隊入座，那家涼茶店幾代經營依然客似雲來，可惜全因租金急升而難於經營，舊舖結業，新店入主，舊廈拆卸，豪宅落成，說來情深意切，社區情懷，溢於言表。結束行程之前走至沿海碼頭，正是夕陽斜照，彩霞爛漫，凝望落日之際，不經意地說：「香港實在太美，只要有空，都會來到這裏走走。」是故渡輪碼頭，還是屋邨餐廳，猶如鄉間的門庭大樹，恍似村前的渡河小橋，灌注了昔日的感念，裝載着成長的記憶，更何况這裏還有自由、人權、法治及司法獨立等等彌足珍貴的核心價值，自是如珠如寶，愛得深切。