【明報文章】「Sham Shui Po is the new Brooklyn」是近來本地媒體的sound bite,也是幾年前出自中年財閥口中的豪情壯語。全港各行業因疫症一片蕭條下,深水埗尤其大南街一帶竟逆流地愈見熱鬧,附近一選物店早前更以這句子推出限量產品,讓深水埗似乎chill起來;然每當看到香港任何地點被拿來和「Brooklyn」類比時,這地點亦很快會「Broken」,因Brooklyn正是「士紳化」(gentrification)的代名詞。如今這惡魔之吻,將要啜在劏房及各種社區問題雲集的草根社區──深水埗嗎?筆者以「疑似幫兇」身分,聊聊箇中經歷和感受。