【明報文章】1963年8月28日,多個黑人民權組織發動「為工作和自由向華盛頓進軍」(March on Washington for Jobs and Freedoms),超過10萬人在林肯紀念堂前集會,爭取平權與社會正義。其間,馬丁路德金(Martin Luther King)發表傳世演說「我有一個夢」,祈願國人不再以膚色論斷人,望國家真能活出「人生而平等」的立國精神。這篇演說,傳誦至今。然而在馬丁路德金演說前,一名20出頭的小子也發表了一篇演說。年輕人慷慨陳詞,批判兩大黨,同時高呼:「我要對那些叫我們『要有耐性等待』的人說:我們早已說不能有耐性。我們不要循序漸進地獲得自由。我們現在就要自由!」這位義憤填膺的人,就是劉易斯(John Lewis)。