作家專欄
鄭子遴

自由談

打嘴炮 / 鄭子遴

【明報文章】網路用語「打嘴炮」相當於粵語的「得把口」，所說的話是帶有攻擊性的，嘴巴如炮口，話語是炮彈。打嘴炮之人，通常都是為了取得話語權而大放厥辭，而一旦在上位者如老闆之流喜歡打嘴炮，殺傷力就更大。

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