作家專欄
文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤

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世紀．五無閒話：兩條腿走文化創意這條路 / 文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤

【明報文章】上回提要：我們邀來「AuntieKat文創碎碎唸」的版主，現正在倫敦藝術大學中央聖馬丁學院修讀藝術及文化企業文學碩士的Katrina，來談談文化和創意的價值，以及她專頁的理念。

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