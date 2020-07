【明報文章】6月中旬,中印兩國士兵在加勒萬河谷一帶發生肉搏戰,雙方均指控對方挑釁,中印關係急轉直下。6月16日,印方稱有20名軍方人員死亡。兩國隨即於6月17日循外交機制溝通。刊登於Foreign Policy的文章Why a trade war with China is a bad idea for India就衝突發表觀點,指自從現任印度總理莫迪上任後,印度與中國日漸疏遠,所以這次不能再如2017年的洞朗事件般,事後重新恢復友好關係。