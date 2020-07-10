性感才是女人 / 陳增濤

【明報文章】巴黎的香榭麗舍大道，是屬於全世界的。寬闊的行人道上是來自世界各地的遊客，當然也會有指手劃腳甚至手執雪茄的中國土豪大款。如果非要碰上法國人所謂的bon chic bon genre，也就是書香世家的優雅高貴風範，那就要去一趟拉丁區的聖日耳曼修道院教堂附近走走。這座古樸的中世紀教堂吸引了不少來到巴黎的古建築裏尋覓消失在歷史痕迹中的人，它對面的咖啡館Les Deux Magots更是必到之處。似乎已經沒有人問為什麼咖啡館的中文翻譯叫「兩個大清帝國人雕像」，只是依然有不少附庸風雅的人來到了巴黎，都想在這裏喝杯咖啡，神遊二戰後風靡全球的存在主義文學家薩特（Jean-Paul Sartre）和他的女伴Simone de Beauvoir喝咖啡寫作的地方。Simone de Beauvoir並沒有沾了這位曾經獲頒一九六四年諾貝爾文學獎薩特的光，她的《第二性》洛陽紙貴更成為了女權運動的聖經。說起性，在腦袋裏首先冒出來的是女人的性感。而Simone de Beauvoir雖然和當時大名鼎鼎的存在主義巨著《存在與虛無》的作者同居，她卻是風流倜儻生活不羈的女人。同時卻又和他的學生也有不少緋聞，上牀來個被翻紅浪不在話下。在美國的幾年又和一個美國作家同居，後來還出版了她寫的情書。