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2020年7月10日星期五
文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤
世紀
世紀．五無閒話：踏上文化和創意這條路 / 文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤
世紀．城中鳥：很大很輕的蒼鷺 / 文、圖．趙曉彤
聖索菲亞「博物館」 ／文．木棉 / 文．木棉
乜議員 / 尊子
香港電影加油 / 日光
喪禮 / 馬傑偉
美國瘋狂印鈔托股市（三） / 葉劉淑儀
當上照顧者 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
香港已死？ / 湯家驊
忽然「自主」 / 德叔
前賭徒眼裡的一萬元 / 馬家輝
還會放心坐的士嗎？ / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
給世界最好的你 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
恐懼的籠子 / 韓麗珠
性感才是女人 / 陳增濤
世紀．五無閒話：踏上文化和創意這條路 / 文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤
【明報文章】文化何價？創意何價？記得中學時，曾與同學討論過人文學科的價值：理工科的成果能確實改善人類的物質生活，但人文學科呢？作一首好詩，設計一座意念新穎的大樓，價值何在？對人類生活具體有何裨益？
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世紀．五無閒話：踏上文化和創意這條路 / 文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤
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