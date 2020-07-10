作家專欄
文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤

世紀

世紀．五無閒話：踏上文化和創意這條路 / 文．嚴振邦@好青年荼毒室／編輯．蔡曉彤

【明報文章】文化何價？創意何價？記得中學時，曾與同學討論過人文學科的價值：理工科的成果能確實改善人類的物質生活，但人文學科呢？作一首好詩，設計一座意念新穎的大樓，價值何在？對人類生活具體有何裨益？

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