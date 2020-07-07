作家專欄
雯雯

自由談

荔枝物語 / 雯雯

【明報文章】又是蟬鳴荔熟的時候，所謂不時不食，炎夏正是品嘗荔枝的好時節。鮮紅的荔枝，嬌艷欲滴，殼薄易剝，果肉色白晶瑩，清甜多汁，吃後齒頰留香，味蕾上還有點點餘韻。

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