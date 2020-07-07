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2020年7月7日星期二
馬傑偉
人文館
世紀．二元對坐：以內戰為管治——香港抗爭鎮壓的例外與日常 / 文．李宇森／編輯．關曉陽 林凱敏
世紀．夕拾朝花：戰爭即和平 / 文．黃念欣
跨境孩童父母的難處 ／文．法斗 / 文．法斗
乜議員 / 尊子
自救 / 陳喜艾
國安米粉 / 馬傑偉
美國瘋狂印鈔托股市（二） / 葉劉淑儀
抽水、掠水、散水 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
荔枝物語 / 雯雯
皇恩大赦？ / 李柱銘
再談職業與可敬 / 陳漢森
幻愛的絕望感 / 馬家輝
你知道答案嗎？ / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
Arrabbiata / 鄭志文
衰過殖民地 / 區家麟
國安米粉 / 馬傑偉
【明報文章】一早約好的，六月卅日，午餐。怎料正是《國安法》通過的那個下午。八個人，煮飯仔，真係「好日」嘞！
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