【明報文章】傳媒的公信力在新冠疫情期間經受考驗,據美國皮尤研究中心(Pew Research Center)「新冠病毒爆發期間美國人對新聞媒體的看法」(Americans' Views of the News Media During the COVID-19 Outbreak)的調查顯示,大部分民眾認為傳媒有關疫情的報道值得信賴。但與兩年前相比,成年美國人對傳媒的信任度下降,從2018年的55%跌至48%。