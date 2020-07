【明報文章】我念的那家中學,中一開始有英國文學課,也不過讀一些簡單的英文詩詞、劇本和故事,並不艱深。去到中三卻要讀Animal Farm,OMG,畢竟那是香港美好的九十年代,十四五歲的中三生仍非常幸福單純,哪及今日經歷政治動盪的年輕人思想成熟。對於這本英國著名小說當中的譏諷,可是似懂非懂,上課時老師花了很多時間闡釋時代背景,仍覺得非常遙遠,只當小說去讀。因為考試之故,有些名句不能不多加背誦,諸如「All animals are equal, but some animals are more equal than others.」,從此就烙印心上。