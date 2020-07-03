【明報文章】每聽到這句「民以食為天」，很容易誤會又是孔聖人為民請命氣魄雄偉的話。「民以食為天」出自《史記．酈食其列傳》：「王者以民為天，而民以食為天。」但比孔子還早二百年的春秋時代初期，曾輔佐齊桓公一匡天下的管仲，早已說過「王者以民為天，民以食為天，能知天之天者，斯可矣」的話。其實管仲的時代尚未禮崩樂壞，當時也不見得像春秋戰國時期的百家爭鳴，說客像孔子的奔走中原各國，以獲得諸侯青睞登富貴榮華之堂。所謂的百家爭鳴，其實是到了《史記》引用的司馬談的《論六家要旨》，才正式把原來頗為混雜的商周思想加以分類。《韓非子．顯學》有云：「世之顯學，儒、墨也」，所謂百家爭鳴，根據《史記》是六家，韓非則只剩兩大家了。到了漢武帝的司馬遷，墨家一早煙消雲散，至於法家，更有點像西周禮樂制度、封建制度及宗法制度的改革者。所以也難怪孔聖人對於「民以食為天」的管仲妒忌不已：「管仲之器小哉！」（《論語．八佾》）被北大教授李零笑說為「喪家狗」的孔子，竟然有底氣來批判權傾春秋五霸的管仲，信否？儒法本來就是一家人，商周以來神州的唯一思想洪流。用司馬談的話，「法家不別親疏，不殊貴賤，一斷於法」。社會在進步變得愈來愈複雜，改革的「儒家」被戴上法家的帽子。