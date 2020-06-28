世紀．文字江湖：田藝蘅品水 / 文．鄭培凱

【明報文章】自從陸羽《茶經》談飲茶品水的要訣，是以水質為優先，而水質好壞的基本原則是「山水上，江水中，井水下」之後，歷代品水的討論，都環繞着這段論述，各申己見。晚唐以來，就有自命風雅的張又新，打着陸羽的名號，列出天下名泉的名錄，說某某泉天下第一，某某泉天下第二，一直列出二十種天下名水，引出許多爭論。陸羽除了列出品水的基本原則，還說了一些界定水質好壞的細節，如瀑布水不適合品茗使用，而二十種水的天下第一泉偏偏就是廬山康王谷瀑布的水簾水。宋朝茶人環繞着這個問題，爭論不休，當然也不可能有什麼共識。其實，原因很簡單，品評水質的優劣排名，當時並沒有精確的標準，而陸羽訂定的原則又過於寬泛，作為權威定論來評判天下各地的水質，自然會引出不同的意見。歐陽修批評張又新，把康王谷瀑布水簾水列為天下第一，居然還說是陸羽評定的，是「妄狂險譎之士，其言難信」。不符陸羽的基本原則，瞎編一通，批評得沒錯。但是，谷簾水究竟是否適合烹茶呢？是否水質甘美呢？則是另一個層次的水質鑑定問題。宋朝茶人爭論不休，其實是邏輯不夠細密，論辯的層次不清，死纏着茶神陸羽的權威性，公說公有理，婆說婆有理，最後只說了個人的品味經驗。