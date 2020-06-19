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2020年6月19日星期五
韓麗珠
自轉行星
世紀．五無閒話：黑暗盡頭是我的方向：六四31周年和平音樂會 誰在幹啥紀事 / 文．郭達年／編輯．關曉陽
世紀．菩提樹大道：城市的陌生感 / 文．林達峰
不似預期的總統大選 ／文．羅睿琪 / 文．羅睿琪
乜議員 / 尊子
在同一點上留得太久 / 日光
暴風 / 馬傑偉
BNO Q&A（二） / 葉劉淑儀
大長散的生命力 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
倡議內地編寫中史教材有感 / 郭遠欽
苦中求樂 / 湯家驊
欠缺磚頭 / 德叔
我的記憶算不算數？ / 馬家輝
阻差辦公之社工超人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
從保八到六保 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
法庭 / 韓麗珠
法庭 / 韓麗珠
【明報文章】那是我第一次走進法庭，為了旁聽她的案件。我本來就有計劃要到法院去旁聽，只是沒有想過，被告是我認識的人。
相關字詞﹕
自由
權力
裁決
法例
法治已死
法官
旁聽
法庭
自轉行星
韓麗珠
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