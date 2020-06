【明報文章】《亂世佳人》精神是什麼?看過電影或小說的人大概會想到女主角Scarlett最後一句對白的堅毅:「無論如何……明天又是新的一天」(Afterall... tomorrow is another day)。我則建議從小說第一句找答案:「郝思嘉並不美麗」(Scarlett O'Hara was not beautiful)——《亂世佳人》本身並不美麗,我甚至以為,它的魅力完全在於一個「亂」字。電影下架要不要有太大反應?不妨先溫習一下。