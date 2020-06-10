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2020年6月10日星期三
馬傑偉
人文館
世紀．星期三專題：抗爭者 搶掠者 被壓迫者 紐約疫情後的抗爭圖景 / 文．王潔瑩／編輯．林凱敏
世紀．課室內外：教學影片風波 / 文．陳仁啟
乜議員 / 尊子
瞠目結舌 / 黎佩芬
議長墮樓身亡 / 馬傑偉
美國的金融霸權有多厲害（二） / 葉劉淑儀
四面楚歌通識科 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
沉默的權利 / 陳文敏
網上課外活動 / 張銳輝
政治皮相學 / 馬家輝
表態 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
COVID-19與麵包 / 鄭志文
外國也有 / 謝子祺
炸藥菠蘿 / 韓麗珠
議長墮樓身亡 / 馬傑偉
【明報文章】韓國瑜被罷免，戰友許崑源，高雄市議長，從住處墮樓身亡。臨終前對妻說：「社會這麼沒有是非，我活着有什麼意思。」
相關字詞﹕
社會
是非
良知
絕望
許崑源
罷免
韓國瑜
議長
人文館
馬傑偉
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世紀．星期三專題：抗爭者 搶掠者 被壓迫者 紐約疫情後的抗爭圖景 / 文．王潔瑩／編輯．林凱敏
世紀．課室內外：教學影片風波 / 文．陳仁啟
乜議員 / 尊子
瞠目結舌 / 黎佩芬
議長墮樓身亡 / 馬傑偉
美國的金融霸權有多厲害（二） / 葉劉淑儀
四面楚歌通識科 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
沉默的權利 / 陳文敏
網上課外活動 / 張銳輝
政治皮相學 / 馬家輝
表態 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
COVID-19與麵包 / 鄭志文
外國也有 / 謝子祺
炸藥菠蘿 / 韓麗珠
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