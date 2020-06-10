作家專欄
文．陳仁啟

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世紀．課室內外：教學影片風波 / 文．陳仁啟

【明報文章】早前，有一網上教學影片流出。據聞是一名小學教師向學生講授「鴉片戰爭」，胡亂曲解史實，因而引起市民嘩然。有關當局回應質詢時，提出將加強對學校的重點視學。

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