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2020年6月9日星期二
陳漢森
教育心語
世紀．二元對坐：仁政還是威權？ 中國古代的抗疫方針 / 文．劉彤茵／編輯．關曉陽、林凱敏
世紀．夕拾朝花：六四的零度 / 文．黃念欣
直面疫情不忘讀書增值 ／文．許芳文 / 文．許芳文
乜議員 / 尊子
鷹巢 / 陳喜艾
解放者 / 張文光
韓國瑜輸在一個「貪」字 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
蟬聲與鳥鳴 / 藍雪
內地的法律也「不溯及既往」 / 李柱銘
邊看劇邊八卦 / 陳漢森
神鬼原來都是你 / 馬家輝
老闆永遠是對的 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
叔叔 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Photographic memory / 鄭志文
左毒蔓延時 / 區家麟
邊看劇邊八卦 / 陳漢森
【明報文章】與妻一邊看劇集《都挺好》，一邊閒聊與劇情相近的身邊的人和事，說長道短，褒貶笑罵，似講人是非，十分「八卦」！
相關字詞﹕
家事
社交
子女
父母
結婚
家庭
是非
劇集
都挺好
八卦
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世紀．二元對坐：仁政還是威權？ 中國古代的抗疫方針 / 文．劉彤茵／編輯．關曉陽、林凱敏
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未經證實 / 竟齊
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內地的法律也「不溯及既往」 / 李柱銘
邊看劇邊八卦 / 陳漢森
神鬼原來都是你 / 馬家輝
老闆永遠是對的 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
叔叔 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Photographic memory / 鄭志文
左毒蔓延時 / 區家麟
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