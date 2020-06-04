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2020年6月4日星期四
趙崇基
外星人語
世紀．四探城市：北京的集體記憶 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．玻璃大叔：燭光與鋼刀 / 文．鄧正健
五月悲痛 ／文．唐嘉晞 / 文．唐嘉晞
乜議員 / 尊子
最好的時候 / Clara Chan
六四改變了香港 / 馬傑偉
推動科技發展作政策研究（二） / 葉劉淑儀
地底的燭光 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
疫情．感恩 / 趙煥明
今日香港 明日世界 / 梁家傑
文獻為本的試題 / 龐永欣
寂寞維園 / 馬家輝
美國也有警暴 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
赤子之心 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
記憶的幽靈 / 韓麗珠
美國也有警暴 / 趙崇基
【明報文章】一些盲目愛國者最大的盲點之一，就是只看事情表象，不理前因後果。
相關字詞﹕
獨裁
三級謀殺
種族歧視
民主
示威
明尼蘇達州
警暴
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